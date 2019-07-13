Зеленский провел совещание на границе с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

В ходе визита Зеленский провел совещание на контрольно-пропускном пункте «Чонгар» в Херсонской области. Президент ознакомился с инфраструктурой КПП и пообщался с гражданами, которые проходили приграничный контроль, а также с жителями окрестных районов.

Зеленский поручил создать возле КПП автовокзалы и центры предоставления административных услуг до 20 декабря этого года. В противном случае он пообещал отправить в отставку нового главу Херсонской областной администрации Юрия Гусева, который был назначен сегодня.

Это первый визит президента Украины на границу с Крымом с 2014 года, когда по результатам референдума полуостров вошел в состав России. Киев не признает статус Крыма, а также считает Москву ответственной за вооруженный конфликт на юге-востоке страны. Российская сторона отрицает все обвинения.

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