Спикер Рады предложил сажать за непризнание Крыма и ДНР украинскими

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий предложил ввести уголовную ответственность для тех, кто не признает территориями Украины Крым и неподконтрольные Киеву части Донбасса. Данный законопроект появился на сайте украинского парламента.

Документ предлагает внести изменения в часть 1 статьи 110 УК Украины о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность государства. В данный момент она предполагает до трех лет ограничения свободы или до трех лет тюрьмы за «умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории», а также за публичные призывы к таким действиям.

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Авторы законопроекта считают необходимым наказывать по этой статье за «умышленное непризнание» украинскими территориями Крыма, а также самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР). Кроме того, наказание ужесточается до лишения свободы на срок от трех до пяти лет с возможной конфискацией имущества.

Помимо Парубия, над документом работали глава комитета по вопросам свободы слова и информационной политики, депутат от партии спикера «Народный фронт» Виктория Сюмар, а также Мария Ионова — замглавы комитета по евроинтеграции и заместитель члена делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), депутат от партии «Европейская солидарность» (ранее называлась «Блок Петра Порошенко» — прим. «Лента.ру»). Он уже поступил на рассмотрение парламента.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донбасс призвал не делить жителей региона «на своих и чужих» и напомнил, что все они являются украинцами. «Они такие же люди, дефектов у них нет», — сказал он, имея в виду жителей ДНР и ЛНР.

Украина не признает суверенитет России на Крымом, установленный в 2014 году в ходе референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей полуострова высказались в поддержку перехода под юрисдикцию Москвы. Кроме того, Киев на законодательном уровне объявил Россию страной-оккупантом, захватившей часть территории Донецкой и Луганской областей, а власти ДНР и ЛНР — марионеточными правительствами. Россия неоднократно отвергала свою причастность к конфликту на юго-востоке Украины и настаивает, что переход Крыма осуществлен на законных основаниях.

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