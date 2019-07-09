Бывший СССР
 
Последние новости
Появились новые подробности гибели подводников на «Лошарике»
Молодой девушке стало плохо на встрече с Путиным
Путин рассказал Стоуну о «российском вмешательстве» в выборы в США
Путин заявил о неизбежности сближения с Украиной
Грузинская валюта отправилась на дно
На Москву обрушатся дожди и гроза 
Семье убитого силовиками чеченца запретили проводить поминки
Мэйуэзер свалился от баскетбольного финта
Опубликован список всех дорожных камер Москвы
Предсказана глобальная катастрофа из-за самого опасного ледника в мире
Новости партнеров

На Украине сочли Минские соглашения бесполезными для установления мира

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Замана

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Замана считает, что конфликт в Донбассе невозможно урегулировать только с помощью Минских соглашений. Об этом он рассказал в интервью «Интерфакс-Украина».

«Достичь урегулирования ситуации в Донбассе исполнением Минских соглашений, мне кажется, проблематично. Нужно находить другие пути с помощью международного сообщества, в первую очередь, США и Великобритании», — заявил он.

Замана уверен, что проблему Донбасса и Крыма нужно решать в комплексе. По его мнению, если Украина сосредоточит свои силы на разрешении конфликта в Донбассе, то это только усложнит ситуацию в Крыму.

«Я не вижу решения вопроса по Донбассу в ближайшее время. Прекращение огня — да, возможно. А в дальнейшем будет либо замороженный конфликт, либо разблокирование торговли», — спрогнозировал бывший начальник Генштаба.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на то, что конфликт в Донбассе закончится через год. Он отметил, что стороны движутся к устойчивому прекращению огня, а единственным «оружием», которым можно остановить войну и вернуть мир, является дипломатия.

Подписанные Украиной Минские соглашения требуют от Киева принятие закона об амнистии для участвовавших в конфликте на стороне самопровозглашенных республик лиц, изменение конституции, в которой будет прописан особый статус Донецкой и Луганской областей и их право на языковое самоопределение, восстановление социально-экономических связей с не подконтрольными Киеву территориями и так далее.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после смены власти в стране. Украинское руководство обвиняет Россию в причастности к конфликту. Москва неоднократно заявляла, что не имеет отношения к происходящему в Донбассе.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Урегулювати ситуацію на Донбасі лише виконанням Мінських угод проблематично, вважає екс-начальник Генштабу Замана
Зеленского обвинили в отказе от Минских соглашений
Зеленский назвал «оружие» для возвращения мира на Украину
Зеленский пообещал выполнить минские соглашения
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:02Сегодня
Участники стихийной акции против телеканала «Рустави 2»

«Дурак, мерзавец, хам и провокатор»

Ведущий «Рустави 2» обматерил Путина в прямом эфире. Его возненавидели даже грузины
17:11Сегодня

Президент Грузии попросила протестующих отложить флаг патриотизма

16:30Сегодня

Зеленский приедет в Чернобыль

17:19Сегодня

МИД Грузии одобрил позицию Путина

Бывший СССР00:0225 мая

Большая пересменка

Пока Зеленский окружает себя старыми друзьями, Порошенко окружают новые враги
15:44Сегодня

В Эстонии сочли хорошей идеей восстановить памятник эсэсовцам

15:20Сегодня

Русских солдат отказались сажать за избиение эстонского сослуживца

15:46Сегодня

Опубликована запись переговоров о закупке бракованных бронежилетов для ВСУ

Бывший СССР00:05 8 июля

Последнее предупреждение

Готова ли Белоруссия рассориться с Россией из-за нефти
14:32Сегодня

Журналистам и политикам предложили методичку по конфликту в Донбассе

14:03Сегодня

Глава ДНР обвинил Украину в похищении «ценного свидетеля» по делу о гибели MH17

15:36Сегодня

Большинство украинцев поддержали вступление в НАТО

Россия
«Сделай так, чтобы у меня не раскололась голова»
Семилетнего Захара спасет протонная терапия. Ему нужна ваша помощь
Восстановлена картина аварии на секретной подлодке
Что известно о пожаре, в котором погибли 14 офицеров-подводников
«Одних бьют ногами по лицу, а других запирают дома»
Россияне вышли на улицу из-за сестер Хачатурян и рассказали о пытках и унижении
В России упростили процедуру подтверждения инвалидности
Появились новые подробности гибели подводников на «Лошарике»
Московский попугай-неврастеник сократил прием антидепрессантов
В Кремле высказались об отмене телемоста между Россией и Украиной
Все материалы
Мир
«Раньше они нас резали, а теперь работать к нам едут»
Почему поляки и украинцы не любят друг друга, но больше всего — Россию
В боях за столицу Ливии погибли больше тысячи человек
Билл Клинтон отверг причастность к секс-торговле детьми
Опровергнуто распространенное заблуждение о марихуане
Трамп поверил вранью про себя и умилился
«Запад закрывает глаза на крупнейший геноцид современности»
 
Крупного чиновника из ООН поймали на педофилии
Все материалы
Бывший СССР
Участники стихийной акции против телеканала «Рустави 2»«Дурак, мерзавец, хам и провокатор»
Ведущий «Рустави 2» обматерил Путина в прямом эфире. Его возненавидели даже грузины
Зеленский решил наказать Климкина из-за украинских моряков
В ответ глава МИД покинул пост и призвал сторонников объединяться
Последнее предупреждение
Готова ли Белоруссия рассориться с Россией из-за нефти
Президент Грузии попросила протестующих отложить флаг патриотизма
МИД Грузии одобрил позицию Путина
В Эстонии сочли хорошей идеей восстановить памятник эсэсовцам
«Мы очень сильно разозлились»
Почему грузины проклинают российскую политику, но скучают по россиянам
Все материалы
Экономика
Главный в семье
Как Рокфеллер придумал зарабатывать на нефти и стал первым долларовым миллиардером планеты
Ильдар Узбеков«Британские спецслужбы могли повернуть все против России»
Бизнесмен Ильдар Узбеков об организованной против него в Лондоне лоббистской кампании
«Первый лучик надежды уже существует»
Россия слезает с нефтяной иглы и пытается обогнать Запад. Когда ей это удастся?
Кудрин обеспокоился возможностью регионов выполнить нацпроекты
Грузинская валюта отправилась на дно
Бизнес в России сочли опасным
Названа стоимость роскошной жизни в России
Все материалы
Силовые структуры
Кровавый счет
Он собрал отряд киллеров и держал в страхе всю Сибирь: как поймали бандита Челентано
Аиша в больнице«Врачи несли ей шоколадки и плакали»
Семилетняя девочка едва не погибла от истязаний в семье. Ее история потрясла всю Россию
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Работорговец из Узбекистана попался полицейским в российском аэропорту
Троих экстремистов посадили за подготовку терактов в Москве и Подмосковье
Российский бизнесмен распознал в краболове агента ФСБ и сел на три года
Воры в законе пожаловались главе МВД на нелегкую жизнь
Все материалы
Наука и техника
Коллективизация на Украине. Кулака и его жену выселяют из деревни. Репродукция с фотографии 1929 года «Остров стал огромной душегубкой»
Как Сталин разорил миллионы людей и отправил их выживать в Сибирь
Цепные псы Гитлера
Еврейские гетто и парады нацистов: жизнь завоеванной Польши глазами немецкого захватчика
Высшие существа
По всей Земле находят странные вытянутые черепа. Кому они принадлежат?
В США рассказали о миссиях АС-31 «Лошарик»
С-500 пообещали «сложное обслуживание»
В Норвегии зафиксировали радиацию из затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец»
Названа главная причина высокой продолжительности жизни
Все материалы
Спорт
«Мы вернемся, сто процентов»
Сезон в АПЛ вышел жарким. Его невозможно забыть
Автор самого быстрого нокаута в UFC объяснил добивание лежачего соперника
Глава РПЛ заявил о превосходстве над чемпионатом Англии
Грабители ворвались в дом бывшего футболиста «Ливерпуля» и похитили его собаку
Взрослые учинили массовую драку во время детского футбольного матча
Призер Олимпиады по плаванию спас тонущего человека
Прервавшая финал ЛЧ модель пыталась прорваться на поле в финале Кубка Америки
Все материалы
Культура
Русские не спасают
Злой СССР, монстры и восьмидесятые как фетиш: «Очень странные дела» перестали удивлять
Токсичные отношения
Жуткий «След» американского флота на Филиппинах и образец политического кино в Москве
Билл Мюррей и Тильда Суинтон«В любом случае мы все умрем»
Билл Мюррей и Тильда Суинтон о «Мертвые не умирают» Джармуша и конце света
Из дела Кевина Спейси о домогательствах к 18-летнему юноше исчезла главная улика
Новый клип группы «На-На» завалили шутками про «Крота»
Роулинг прокомментировала новость о запуске сериала по «Гарри Поттеру»
Бари Алибасов прояснил ситуацию с наследством
Все материалы
Интернет и СМИ
«Рустави 2» остановил вещание после брани в адрес Путина
Ведущий обматерил российского президента в прямом эфире и спровоцировал протесты
«Мы обязаны что-то изменить»
Эти люди рискуют жизнью, чтобы очистить интернет от ненависти. Их становится все больше
Украинский телеканал отменил телемост с Россией
Журналистам грозят физической расправой. Зеленскому уже поставили ультиматум
Пиратские сайты захотели навсегда вычеркнуть из сети
Женщина объяснила трансгендерность прививками и озадачила пользователей сети
Проигравший украденные миллионы муж кассирши решил обогатиться у Малахова
Браузер Mozilla признали «злодеем» года
Все материалы
Ценности
Короче некуда
Кто придумал мини-юбки и зачем женщины принялись их носить
«Может показаться, что я зазнавшийся и крутой»
Актер Александр Петров — о страхах, роли мертвеца и помощи бывшим наркоманам
Микела Рокко Ди ТоррепадулаЛюбимая женщина фюрера
Ее почитали фараоны, ею восхищался Гитлер: жизнь и смерть царицы Нефертити
Определена польза Меган Маркл для королевской семьи
Меган Маркл нашла постоянную работу
Необычный дизайн бикини взбудоражил пользователей сети
Россияне назвали самую ненужную вещь в отпуске
Все материалы
Путешествия
Тихие охотники
Эти люди рискуют жизнью, чтобы найти гриб, который лечит от всех болезней
Ничего не жалко
Чудо света, пляжи и крупнейшие тусовки: чем заняться на самом дорогом курорте Турции
«Пробуй все, это бесплатно!»
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Иностранцы охладели к России
Женщина впервые полетала на самолете в 95 лет и рассказала об ощущениях
Пассажиры столкнувшихся самолетов поделились своими ощущениями
Гигантский круизный лайнер едва не задавил кафе
Все материалы
Из жизни
Больше чем сестра
Смертельно больной британец подружился с незнакомкой. Ее кровь подарила ему новую жизнь
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Алексей Свистунов Отжимающиеся мальчики и гигантские валенки
Как россиянин ищет безумных рекордсменов по всей стране
Подросток предпочел тюрьму обществу брата и ударил его ножом
Родители захотели узнать пол будущего ребенка и устроили пожар
Ребенок отказался пить молоко матери и спас ей жизнь
Любовь к алкогольным коктейлям довела женщину до солнечных ожогов
Все материалы
Автомобили, разочаровавшие фанатов
Слёзы фанбазы: как культовые модели теряли преданных поклонников
Засадить любой внедорожник? Спроси их как!
Фоторепортаж с оффроад-фестиваля Ладога Трофи-2019
УАЗ-гигант за 10 миллионов
Видео: самый крутой УАЗик в России — почему он столько стоит?
Длительный тест Jaguar E-Pace
Прощаемся с маленьким, но очень мощным кроссовером Jaguar и считаем расходы
Представлен первый серийный электрический Mini
Китайского автопроизводителя JAC оштрафовали за мошенничество
Универсал Lada Largus обновился
Все материалы
Дом
Под колпаком
Это здание спасет Россию и мир от радиации: тайна саркофага над Чернобыльской АЭС
Культурный слой
Сотни домов по всей Европе напоминают СССР. Эти люди видят в них особую красоту
«Готова торговаться, но сил больше нет»
Россиянка купила жилье в Москве. Теперь от него не избавиться
Москва собралась повторить рекорд Лужкова
Назван самый грязный город России
Россиянин сжег квартиру и обвинил в случившемся кота-«курильщика»
Владельцам квартир в Москве посоветовали умерить аппетиты
Все материалы