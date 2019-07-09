На Украине сочли Минские соглашения бесполезными для установления мира

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Замана считает, что конфликт в Донбассе невозможно урегулировать только с помощью Минских соглашений. Об этом он рассказал в интервью «Интерфакс-Украина».

«Достичь урегулирования ситуации в Донбассе исполнением Минских соглашений, мне кажется, проблематично. Нужно находить другие пути с помощью международного сообщества, в первую очередь, США и Великобритании», — заявил он.

Замана уверен, что проблему Донбасса и Крыма нужно решать в комплексе. По его мнению, если Украина сосредоточит свои силы на разрешении конфликта в Донбассе, то это только усложнит ситуацию в Крыму.

«Я не вижу решения вопроса по Донбассу в ближайшее время. Прекращение огня — да, возможно. А в дальнейшем будет либо замороженный конфликт, либо разблокирование торговли», — спрогнозировал бывший начальник Генштаба.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на то, что конфликт в Донбассе закончится через год. Он отметил, что стороны движутся к устойчивому прекращению огня, а единственным «оружием», которым можно остановить войну и вернуть мир, является дипломатия.

Подписанные Украиной Минские соглашения требуют от Киева принятие закона об амнистии для участвовавших в конфликте на стороне самопровозглашенных республик лиц, изменение конституции, в которой будет прописан особый статус Донецкой и Луганской областей и их право на языковое самоопределение, восстановление социально-экономических связей с не подконтрольными Киеву территориями и так далее.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после смены власти в стране. Украинское руководство обвиняет Россию в причастности к конфликту. Москва неоднократно заявляла, что не имеет отношения к происходящему в Донбассе.

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