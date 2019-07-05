Зеленский пообещал выполнить минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он и его команда готовы выполнить все пункты минских соглашений. Об этом он сказал в интервью изданию Deutsche Welle, фрагмент которого опубликован в Twitter издания.

Зеленский отметил, что ни он сам, ни кто-либо из его команды не подписывали текст минских соглашений. Несмотря на это, он заявил о намерении «делать все, что написано в минских договоренностях». По его словам, все это делается ради того, чтобы на Украине был мир.

Материалы по теме Незабытое старое Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?

Ранее президент России Владимир Путин призвал европейских партнеров прекратить возлагать на Москву полную ответственность за соблюдение минских соглашений. Российский лидер подчеркнул, что для выполнения договоренностей необходимо отменить указ экс-президента Украины Петра Порошенко об экономической блокаде Донбасса, однако сам Путин не может сделать этого за Киев.

Комплекс мер по выполнению минских соглашений (Второе минское соглашение) был согласован на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года президентами России, Украины, Франции и канцлером Германии. Документ подписали представители России, Украины, ОБСЕ и непризнанных ДНР и ЛНР. Согласно договоренностям, воюющие стороны в Донбассе обязаны прекратить боевые действия, Киев взял на себя обязательства провести политические реформы.

Материалы по теме С последующей заморозкой Можно ли урегулировать конфликт между Киевом и Донбассом

Западные страны и Украина регулярно обвиняют Россию в невыполнении минских соглашений. Снятие многих санкций, наложенных на Москву после 2014 года, связывают именно с прогрессом реализации этих договоренностей. Москва при этом неоднократно заявляла, что ответственность за выполнение минских соглашений лежит на Киеве, а Россия не является участником конфликта и субъектом договоренностей.

Подписанные Украиной минские соглашения требуют от Киева принятие закона об амнистии для участвовавших в конфликте на стороне самопровозглашенных республик лиц, изменение конституции, в которой будет прописан особый статус Донецкой и Луганской областей и их право на языковое самоопределение, восстановление социально-экономических связей с не подконтрольными Киеву территориями и так далее.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!