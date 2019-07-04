Путин возмутился призывами к соблюдению Минских соглашений

Президент России Владимир Путин призвал европейских партнеров прекратить возлагать на Москву полную ответственность за соблюдение Минских соглашений. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции после встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, сообщает ТАСС.

«Нельзя все время требовать от России исполнения тех же Минских соглашений даже в той части, которая от нас вообще никак не зависит», — сказал глава государства. Он призвал «спокойненько разобраться, кто что должен сделать», и не перекладывать всю ответственность на одну из сторон.

Российский лидер подчеркнул, что для выполнения Минских соглашений необходимо отменить указ экс-президента Украины Петра Порошенко об экономической блокаде Донбасса, однако сам Путин не может сделать этого за Киев.

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Ранее в ходе пресс-конференции президент России сказал, что заявления украинского лидера Владимира Зеленского противоречат его обещаниям, которые он делал во время предвыборной кампании. Путин отметил, что Зеленский заявлял о готовности урегулировать конфликт в Донбассе, однако позже объявил, что не хочет вступать в диалог с сепаратистами.

Комплекс мер по выполнению минских соглашений (Второе минское соглашение) был согласован на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года президентами России, Украины, Франции и канцлером Германии. Документ подписали представители России, Украины, ОБСЕ и непризнанных ДНР и ЛНР. Согласно договоренностям, воюющие стороны в Донбассе обязаны прекратить боевые действия, Киев взял на себя обязательства провести политические реформы.

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