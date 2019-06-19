Кремль заявил о стагнации Минских соглашений

В Кремле отмечают стагнацию в выполнении Минских соглашений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 19 июня.

По его словам, в ходе консультаций в «нормандском формате» необходимо провести рекогносцировку. На встрече на уровне помощников глав государств Москву представит Юрий Ушаков или Владислав Сурков, уточнил он.

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В конце мая Дмитрий Песков заявил, что саммит в «нормандском формате» должен проходить на фоне сформировавшегося мировоззрения политической команды нового президента Украины. Он подчеркнул, что в Москве «нормандский процесс» считают основой в вопросе урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

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