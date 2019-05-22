Путин обсудил с Меркель и Макроном «провальную политику Порошенко»

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

Главы государств обсудили кризис на Украине и «провальную политику администрации Порошенко», а также прошедшую смену руководства в стране. Путин напомнил о необходимых шагах для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе: законе об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, разведении сил и средств на линии конфликта, а также о необходимости налаживания прямого диалога между Киевом и самопровозглашенными республиками.

Российский лидер выразил недоумение из-за отказа Совбеза ООН обсуждать закон об исключительности украинского языка. На заседании Совета, которое прошло 20 мая, страны-участницы проголосовали против рассмотрения этого вопроса. Россия считает, что закон ущемляет права национальных меньшинств на Украине и противоречит минским соглашениям.

Также лидеры трех стран обсудили участие России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Политики поддержали восстановление российской делегации в правах. В 2014 году делегация из РФ была лишена права голоса из-за событий на востоке Украины и воссоединения с Крымом.

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