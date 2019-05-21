Выступление постпреда России в Совбезе ООН прервали

Заместитель постоянного представителя Великобритании в Совете безопасности ООН Джонатан Аллен прервал выступление российского постпреда Василия Небензи. Об этом сообщает РИА Новости.

Небензя взял слово после того, как Совет отказался рассматривать вопрос о законе о государственном языке, принятом на Украине. Постпред России назвал принятые меры «языковой инквизицией» и заявил, что закон нарушает минские договоренности.

Представитель Британии перебил Небензю и выкрикнул, что Совет уже проголосовал по этому вопросу. Аллен потребовал следить за тем, чтобы российский постпред соблюдал правила выступления. После этого председатель Совбеза ООН Диан Трианшах Джани снова передал слово Небензе.

Совбез ООН отказался проводить заседание по вопросу закона о государственном языке, который был принят на Украине. Против рассмотрения проголосовали США, Франция, Великобритания, Польша, Бельгия и Германия. Представитель Франции заявил, что не поддерживает проведение этого обсуждения в день инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского.

Верховная Рада приняла закон об исключительности украинского языка 25 апреля. Украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц, а также в государственных СМИ. За несоблюдение закона предполагаются штрафы.

Позже в парламент внесли четыре постановления, которыми предлагалось аннулировать итоги голосования за документ, но большинство депутатов высказалось против этого. Зеленский заявил, что после вступления в должность проведет тщательный анализ закона. По его мнению, закон был принят без достаточного обсуждения с общественностью.

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