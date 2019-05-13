Украина выдвинула ультиматум Европе

Украина откажется от соблюдения минских соглашений, если представители Германии, Франции и других стран в Совете Европы добьются снятия санкций с России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает издание «Европейская правда».

«Если вы пойдете [на снятие санкционного давления], как хотят несколько стран, я в тот же день выйду и скажу, что "Минска" у нас теперь нет, и его убила не только Россия, его убили также вы», — обратился Климкин к своим коллегам-министрам из европейских стран.

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По его словам, после того, как Москва начала выдавать жителям Донбасса российские паспорта, санкции с России снимать нельзя. «Тогда тотально разрушается вообще вся логика того, что мы до сих пор делали», — добавил глава украинского МИД.

Ранее 13 мая министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек сообщил, что Евросоюз не планирует вводить новые санкции в отношении России из-за решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса. Аналогичное мнение высказал румынский министр Теодор Мелешкану. Он отметил, что новые ограничения в адрес России создадут проблемы и для Киева.

Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины был подписан 24 апреля. По словам президента России Владимира Путина, подобные меры носят гуманитарный характер. Он не исключил, что в будущем Москва будет предоставлять всем украинцам российское гражданство в упрощенном порядке.

Минские соглашения — документ, согласованный на саммите в Минске в феврале 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины, России с целью деэскалации вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

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