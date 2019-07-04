Путин назвал условие диалога с Украиной

Диалог Киева и Москвы возможен при выполнении главой Украины Владимиром Зеленским своих предвыборных обещаний, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянскую газету Corriere della Sera.

Российский лидер напомнил, что в ходе предвыборной кампании Зеленский заявил о намерении «установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе и прекратить называть их сепаратистами». Путин подчеркнул, что прежние украинские власти пытались «разрушить хрупкий межконфессиональный мир».

«Граждане Украины ожидают от Зеленского и его команды не заявлений, а конкретных действий и изменений к лучшему в кратчайшие сроки», — сказал Путин. Он добавил, что конфликт только вредит российской и украинской сторонам, «в отличие от развития прагматичного сотрудничества на основе доверия и взаимопонимания».

4 июля российский лидер совершит визит на Апеннины, в ходе которого он планирует провести переговоры с президентом Италии Серджо Маттарелло и председателем совета министров Джузеппе Конте. Также Путин встретится с папой Римским Франциском.

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