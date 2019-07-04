Путин уличил Зеленского в невыполнении предвыборных обещаний

Президент России Владимир Путин считает, что заявления украинского лидера Владимира Зеленского противоречат его обещаниям, которые он делал во время предвыборной кампании. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции после встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Путин отметил, что Зеленский заявлял о готовности урегулировать конфликт в Донбассе. Однако позже украинский лидер объявил, что не хочет вступать в диалог с «сепаратистами». «Наверное, это как-то не вяжется с тем, что говорилось в ходе предвыборной кампании. Дождемся окончания предвыборной кампании в парламент Украины — посмотрим, что будет происходить в реальной жизни», — сказал российский президент.

Ранее 4 июля Путин напомнил о намерении украинского коллеги установить прямые контакты с согражданами и прекратить называть их сепаратистами. Глава государства отметил, что только после выполнения этих обещаний может произойти диалог Москвы и Киева.

В ответ на это советник команды Зеленского пояснил, что слова украинского лидера о сепаратистах относятся не к рядовым жителям Донбасса, а к руководству самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Советник выразил сожаление, что жители ДНР и ЛНР скорее услышат позицию Путина, а не Зеленского.

В ходе визита во Францию в июне Зеленский заявил, что Украина не готова общаться с сепаратистами, несмотря на решение продолжать переговоры в минском формате. Слова украинского лидера раскритиковали в ДНР. Глава республики Денис Пушилин отметил, что Зеленский повторяет риторику своего предшественника Петра Порошенко, отказываясь от диалога с Донбассом.

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