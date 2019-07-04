В команде Зеленского ответили Путину

Слова президента Украины Владимира Зеленского о сепаратистах относятся не к рядовым жителям Донбасса, а к руководству самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщил советник команды Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев, комментируя слова российского президента Владимира Путина о том, что Киеву нужно прекратить называть сограждан сепаратистами. Слова Потураева приводят «Новости Донбасса».

«Путин говорил, что надо не обзывать людей и называть их сепаратистами. Мы и так всех называем своими именами — марионеток Путина мы так и называем. Мы не отторгаем людей из отдельных районов Донецкой и Луганской областей — мы с ними говорим», — сказал он.

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Кроме того, Потураев выразил сожаление, что жители ДНР и ЛНР скорее услышат позицию Путина, а не Зеленского.

Ранее 4 июля президент России напомнил о намерении украинского коллеги установить прямые контакты с согражданами и прекратить называть их сепаратистами. Путин отметил, что только после выполнения этих обещаний может произойти диалог Москвы и Киева.

В ходе визита во Францию в июне Зеленский заявил, что Украина не готова общаться с сепаратистами, несмотря на решение продолжать переговоры в минском формате. Слова украинского лидера раскритиковали в ДНР. Глава республики Денис Пушилин отметил, что Зеленский повторяет риторику своего предшественника Петра Порошенко, отказываясь от диалога с Донбассом.

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