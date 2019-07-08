Зеленский назвал «оружие» для возвращения мира на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что мир на Украину можно вернуть только «дипломатическим оружием». Его слова приводит УНИАН.

Глава государства призвал международных партнеров Киева посетить Донбасс, чтобы увидеть, «сколько бед принесла Украине эта война». Он также считает, что это избавит «от сомнений по поводу продления санкций» против России.

«И эту войну мы хотим остановить. И хотим вернуть мир на Украине, но это возможно сделать только единственным оружием — это дипломатия», — заявил он.

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Ранее 8 июля Зеленский обратился к российскому президенту Владимиру Путину с предложением провести переговоры в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе. По словам украинского лидера, саммит может состояться при посредничестве президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и французского президента Эммануэля Макрона.

1 июля украинский лидер заявил, что не может обещать, что «завтра будет мир, что прекратим войну» в Донбассе. Однако, как считает глава государства, после развода войск появилась «хрупкая надежда на начало завершения горячей фазы войны».

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после смены власти в стране. Украинское руководство обвиняет Россию в причастности к конфликту. Москва неоднократно заявляла, что не имеет отношения к происходящему в Донбассе.

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