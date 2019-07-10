Луганский губернатор решил вернуть Донбасс с помощью «чаши мира»

Новый глава Луганской области Виталий Комарницкий заявил, что пустит «чашу мира» для возвращения в состав Украины территорий, контролируемых самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР). Его слова цитирует УНИАН.

«Вот когда вернемся в Луганск... Возьмем, помните, у индейцев трубка мира — по кругу ее пускали. А мы большую-большую чашу возьмем, все станем в большой круг и пустим ее по кругу», — сказал он.

Так Комарницкий ответил на вопрос, как можно вернуть контроль над территорией ЛНР.

Ранее Комарницкий выступил за законодательное разделение населения Донецкой и Луганской народной республик на три категории в случае восстановления контроля Киева над их территориями.

По его мнению, военнослужащие Народной милиции ДНР и ЛНР должны понести уголовную ответственность, гражданские служащие — административную, а мирное население должно быть освобождено от ответственности.

Часть Луганской области неподконтрольна Киеву и образует собой самопровозглашенную ЛНР, под контролем которой находится в том числе и столица региона Луганск. Конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014 года после смены власти в Киеве. Украина и страны Запада обвиняют Москву в причастности к конфликту, Кремль все обвинения отвергает.

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