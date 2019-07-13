В Крыму оценили намерение Зеленского взять пример с Путина

Президент Украины Владимир Зеленский начал «делать правильные шаги», решив лично проверить готовность моста через Днепр, как это ранее делал его российский коллега Владимир Путин, открыв автомобильное движение по Крымскому мосту. Таким мнением поделился глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, передает РИА Новости.

«Зеленский начал делать правильные шаги, беря пример с лидера мирового масштаба», — пояснил собеседник агентства. По его словам, пример действительно стоить брать только «с положительных лидеров».

Гемпель добавил, что в случае если украинский президент захочет проехаться на российском КамАЗе, это также вызовет к нему уважение. Кроме того, отметил глава комитета, для Зеленского было бы символичным побывать в российском Крыму, начав визит с поездки по Крымскому мосту.

12 июля стало известно, что украинский лидер решил лично проверить готовность моста через Днепр, первым на КамАЗе проехав через него. Кроме того, глава государства заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым о строительстве нового моста. «Мы договорились с мэром господином Филатовым, что 14 сентября будет торжественное открытие моста, а если не будет, то господин Филатов напишет заявление и уйдет в отставку», — заявил он.

Ранее, в мае прошлого года, подобным образом поступил Путин, открыв автомобильное движение по Крымскому мосту, проехав по нему за рулем КамАЗа во главе колонны из трех десятков грузовиков. «Поехали!» — сказал российский лидер перед тем, как сесть в кабину.

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