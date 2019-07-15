На Украине рассказали о возможных сроках снятия блокады с Донбасса

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что экономическая блокада с Донбасса и Крыма может быть снята после выборов в Верховную Раду. Об этом политолог сказал телеканалу RT.

По его словам, сценарий снятия экономической блокады будет возможен в случае, если действующему президенту Владимиру Зеленскому «удастся сконцентрировать все инструменты власти». Такой шаг, считает политолог, станет «частью серьезного компромисса с Россией». «Я оцениваю вероятность такого сценария в 30 процентов», — добавил Бортник.

Ранее депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил, что его партия «Оппозиционный блок» будет требовать от президента Украины Владимира Зеленского немедленного снятия блокады с Крыма и Донбасса. Он считает, что блокада неподконтрольных Киеву территорий привела к негативным последствиям. По словам политика, такие меры оттолкнули людей, проживающих на этих территориях, поскольку они перестали ассоциировать себя с Украиной.

Крым и часть территории Донецкой и Луганской областей вышли из состава Украины вскоре после смены власти в Киеве в 2014 году. В Донбассе начался вооруженный конфликт, который продолжается до сих пор. Полуостров же вошел в состав России по итогам референдума. Киев не признает статус этих территорий и считает Москву ответственной за произошедшее. Россия отрицает все обвинения.

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