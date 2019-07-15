В России рассказали о способе остановить конфликт в Донбассе одним звонком

Один звонок в Киев из Евросоюза может помочь урегулировать конфликта в Донбассе. Об этом заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев в своем Facebook.

По мнению Косачева, звонок из ЕС подтолкнет украинское руководство к диалогу с другой стороной. Однако вместо этого европейские страны вводят санкции против России, потому что это «удобнее».

Такой же тактики в Евросоюзе придерживаются касательно ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), отметил политик. «Все эти обращения из серии "развейте наши обеспокоенности" имеют нулевую практическую ценность, поскольку имеют единственную цель: обвинить Россию в том, что ДРСМД скоро прекратит свое существование из-за нее», — написал он.

3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке действия ДРСМД. Со 2 февраля США приостановили выполнение обязательств договора.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Киев неоднократно обвинял Россию в причастности к боевым действиям. Москва опровергает все обвинения, указывая на их голословность.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!