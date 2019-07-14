На Украине отменили показ фильма о Донбассе из-за угроз

Показ фильма «Нерассказанная история Украины» режиссера Оливера Стоуна на Украине был отменен из-за угроз. Об этом сообщается на сайте телеканала «112 Украина» в воскресенье, 14 июля.

Решение принято по рекомендации Международного редакционного совета после того, как в субботу, 13 июля, здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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«Призываю президента, министра внутренних дел, главу СБУ и всех, кого это касается, обеспечить наше право на работу и безопасность сотрудников холдинга», — сказал гендиректор телеканала Егор Бенкендорф.

В сообщении также отмечается, что украинские праворадикальные организации пытаются всеми возможными способами заблокировать работу журналистов. При этом фильм Оливера Стоуна «не нарушает никакие нормы украинского законодательства» и будет показан в 70 странах мира, добавили в СМИ.

Картина представляет взгляд американца на происходившие в течении последних лет на Украине события, включая войну Донбассе, вмешательство Киева в выборы в США, задержание украинских моряков возле Керченского пролива. Для фильма Оливер Стоун взял интервью у президента России Владимира Путина.

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