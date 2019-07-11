Режиссер документального фильма «В борьбе за Украину» сравнил Путина с Лениным

Режиссер документального фильма «В борьбе за Украину» (Revealing Ukraine) Игорь Лопатенок рассказал о том, какое впечатление на него произвел президент России Владимир Путин. Его слова передает телеканал «360».

Работая над документальной кинолентой, посвященной политической ситуации на Украине, съемочная группа взяла интервью у Путина. Лопатенок отметил, что несмотря на сложный график президента, материал для фильма получилось сделать быстро. Также режиссер вспомнил о том, как он впервые увидел Путина лично, но не уточнил, когда именно это случилось.

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«Если сравнивать с моим первым знакомством с Владимиром Путиным… Мы тогда снимали в саду, возле фонтана. У меня было очень особенное впечатление. Было впечатление, что я вижу... ну, какого-то не совсем человека... будто это Ленин. Я вот в Кремле, а это Ленин», — признался Лопатенок.

Однако, по его словам, во время интервью для фильма «В борьбе за Украину» глава России выглядел уставшим, но спокойным и уверенным в себе. «До тех пор, пока мы не записали интервью с Путиным, я считал, получается очень тяжелая, грустная картина», — заявил он, подчеркнув, что после записи разговора «появился какой-то лучик надежды, воздух, солнышко».

В этом интервью Путин заявил о неизбежности сближения с Украиной, рассказал о «российском вмешательстве» в выборы в США и об участии грузинских снайперов в событиях на Майдане.

Картина «В борьбе за Украину» была показана в рамках внеконкурсной программы на кинофестивале в итальянском городе Таормине. Продюсировал ленту американский режиссер и сценарист Оливер Стоун, снявший в 2015—2017 годах четырехсерийный фильм «Интервью с Путиным».

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