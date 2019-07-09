Путин заявил о неизбежности сближения с Украиной

Сближение России с Украиной неизбежно, как неизбежно и строительство союзнических отношений. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» (Revealing Ukraine), передает РИА Новости.

По мнению российского лидера, в конечном итоге Россия и Украина придут к состоянию, о котором он сказал. «Сближение неизбежно», — добавил Путин.

Президент России считает, что отношения между странами осложняет пропаганда действующих властей Украины, которая выставляет Москву виновницей всех трагических событий.

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