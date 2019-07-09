Путин раскрыл новые детали инцидента в Керченском проливе

Инцидент в Керченском проливе был специально устроен бывшим президентом Украины Петром Порошенко в ходе его предвыборной кампании. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в новом интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, отрывок из которого приводит «Первый канал».

«[Он] знал, что его на востоке и на юге страны не поддержат избиратели, и использовал эту провокацию для нагнетания обстановки, введения особого положения», — сказал Путин.

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Российский лидер полагает, что Порошенко намеревался ввести особое положение по всей стране, чтобы отложить выборы. «Хотелось во что бы то ни стало удержать власть», — добавил он.

Премьера фильма «В борьбе за Украину», в который вошло интервью с Путиным, состоится 19 июля в эфире телеканала «Россия 1».

25 ноября 2018 года три украинских военных корабля вошли в российские территориальные воды в районе Крыма, и начали совершать опасные маневры. На предупреждения российских пограничников они не реагировали. В итоге корабли и их экипажи были задержаны. Киев обвинил Москву в военной агрессии. Российское высшее руководство, в свою очередь, обвинило Киев в провокации. В настоящее время украинские моряки ожидают суда в РФ.

Стоун не впервые интервьюирует президента РФ. В 2016 году режиссер выпустил документальный фильм «Украина в огне» о событиях, которые произошли в стране в 2014 году. В него вошла беседа с российским лидером. В 2017-м режиссер представил четырехсерийный фильм о Владимире Путине.

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