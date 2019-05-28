В Крыму ответили на план Киева изменить статус Керченского пролива

Керченский пролив — это исключительно российские территориальные воды, заявил глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя идею Киева придать проливу статус международного. Об этом во вторник, 28 мая, сообщает РИА Новости.

«Если наш президент какие-то решения примет в части пропуска судов международных, то это другая ситуация», — сказал он.

В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала инициативу украинских властей беспредметной. Она подчеркнула, что порядок судоходства во внутреннем море России и Украины регламентирован действующим договором между странами. «Либо это такой высочайший непрофессионализм дипломатов, — но как-то не хочется в это верить, — либо это ненужная политизация этой темы», — цитирует ее ТАСС.

О намерении Киева добиваться международного статуса для Керченского пролива ранее сообщила замглавы украинского МИД Елена Зеркаль.

Согласно соглашению о статусе пролива от 2003 года, Азовское море и Керченский пролив отнесены к внутренним водам России и Украины.

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