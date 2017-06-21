Кремль ответил на слухи о подлоге с показанным Путиным Стоуну видео

В фильме-интервью американского режиссера Оливера Стоуна президент России Владимир Путин демонстрирует реальные кадры действий российской авиации в Сирии. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Могу подтвердить, это действительно материалы нашего министерства обороны. Это часть доклада президенту, министр обороны [Сергей Шойгу] давал это президенту. Некая часть была продемонстрирована президентом Оливеру Стоуну», — подчеркнул Песков.

Он заверил, что распространившиеся в сети сообщения «неверны и неуместны».

Журналисты также спросили представителя Кремля, кому принадлежит мобильный, на котором проигрывалось видео, поскольку Путин ранее упоминал, что не пользуется смартфонами. Песков ответил, что аппарат принадлежит одному из сотрудников, «обеспечивающих работу президента».

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В третьей части четырехсерийного фильма Стоуна российский лидер показывает режиссеру запись с телефона, поясняя, что это «работа нашей авиации». На вопрос американца «кто на земле?» Путин отвечает: «Они [боевики] бегут с оружием, у некоторых в руках не просто автоматы, но и более серьезное оружие для уничтожения бронетехники». Стоун уточняет, воевали ли эти боевики раньше в Афганистане? Президент говорит: «Где они только не сражались, это международные бандиты». Он также указывает, что террористы на видео пытаются попасть в Сирию с территории Турции.

Данный момент в очень урезанном виде есть в трейлере американского телеканала Showtime, на котором состоялась премьера картины. В самой серии ленты эпизод ближе к концу.

В сети появились сообщения о том, что на записи демонстрируется работа американского Apache по талибам в Афганистане в 2013 году. В частности, пользователь Facebook Макс Мищенко утверждает, что ролик с Apache известен и его нельзя ни с чем перепутать.