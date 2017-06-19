Неформальный ужин помешает Путину посмотреть фильм Стоуна

Президент Владимир Путин, вероятно, не посмотрит российскую премьеру документального фильма Оливера Стоуна, поскольку вечер у него будет занят. Об этом в понедельник, 19 июня, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Президент же говорил неоднократно, что не прочитал ни одной книги про себя и редко смотрит про себя фильмы. Но, конечно, этот фильм все-таки стоит особняком», — отметил Песков.

Однако, по его словам, просмотру первой части документальной картины может помешать рабочий график главы государства: на вечер понедельника у Владимира Путина запланирован неформальный ужин с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.

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«Скорее всего, два президента засидятся до позднего времени», — предположил Песков.

Ранее он рассказывал, что в Кремле с нетерпением ждут выхода интервью Путина американскому режиссеру, поскольку им «интересно, каким образом, как все-таки Оливер Стоун скомпоновал материал».

В понедельник на Первом канале состоится российская премьера документального фильма «Интервью с Путиным». Телезрители смогут посмотреть четыре серии с 19 по 22 июня. Мировая премьера прошла в США на кабельном канале Showtime 12 июня. Права на показ также выкупили телеканалы из Великобритании, Германии, Франции, Италии.

Картина основана на беседах с президентом России, которые были записаны с июля 2015 года по февраль 2017 года. По словам Оливера Стоуна, в его распоряжении оказалось 20 часов записей, из которых в итоге получился четырехчасовой фильм. Как признавался сам режиссер, он хотел показать Путина как политического деятеля и как человека во всей его полноте.