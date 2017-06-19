Роскомнадзор потребовал от 103 сайтов удалить «Интервью с Путиным»

Роскомнадзор вынес предупреждения провайдерам и владельцам более 100 сайтов, опубликовавшим документальную ленту «Интервью с Путиным» американского режиссера Оливера Стоуна. Об этом в понедельник, 19 июня, ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«На основании определения Мосгорсуда Роскомнадзором направлены уведомления в адрес провайдеров хостинга и владельцев 103 интернет-сайтов, распространяющих копии фильма с нарушением авторских прав», — говорится в сообщении.

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«В настоящий момент администрация 81 интернет-ресурса самостоятельно по требованию Роскомнадзора ограничила доступ», — рассказали в пресс-службе.

Ранее Мосгорсуд заблокировал пиратскую версию интервью с президентом России Владимиром Путиным, размещенную на сайте tushkan.club. Суд обязал Роскомнадзор прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование аудиовизуального произведения.

Российский лидер ответил на вопросы Стоуна для фильма-интервью, показанного на телеканале Showtime. В России четырехсерийная картина выйдет на Первом канале. Эпизоды будут транслироваться с 19 по 22 июня.