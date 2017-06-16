Роскомнадзор обязали заблокировать пиратскую запись интервью Путина Стоуну

Мосгорсуд заблокировал пиратскую версию интервью президента России Владимира Путина американскому режиссеру Оливеру Стоуну, выложенную в интернет. Об этом в пятницу, 16 июня, РИА Новости сообщила руководитель пресс-службы суда Ульяна Солопова.

«Судья Александра Лопаткина удовлетворила заявление акционерного общества "Первый канал" о принятии предварительных обеспечительных мер, направленных на обеспечение защиты исключительных прав на аудиовизуальное произведение, размещенное на сайте tushkan.club», — заявила она.

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«Решением суда Роскомнадзор обязан прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование аудиовизуального произведения "Интервью Путина" (The Putin Interviews) на сайте», — добавила Солопова.

В суде напомнили, что обеспечительные меры действуют 15 суток, и если телеканал не обратится в этот срок с иском о защите авторских прав, то временную блокировку снимут.

Российский лидер ответил на вопросы Стоуна для фильма-интервью, показанном на телеканале Showtime. В России картина выйдет на Первом канале. Четырехсерийная кинолента будет транслироваться с 19 по 22 июня.