Генпрокурор предостерег украинский телеканал от показа фильма о Донбассе

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что телеканалу «112 Украина» грозит ответственность в случае, если в эфире состоится показ фильма американского режиссера Оливера Стоуна «Нерассказанная история Украины». Соответствующее видеообращение он разместил на своей странице в Facebook в четверг, 11 июля.

«Заявляю прямо: за любые попытки, прошлые — телемост — и будущие — демонстрацию российского пропагандистского фильма, который рекламируется на канале [лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора] Медведчука, будет ответственность», — сказал он.

Луценко добавил, что статья 111 («Государственная измена») и статья 258 («Финансирование терроризма») УК Украины являются основанием для допроса всех причастных к «грязным пророссийским махинациям».

Премьера документальной картины Стоуна, получившей гран-при кинофестиваля в итальянском Таормине, была анонсирована на телеканале «112 Украина» 2 июля и запланирована на пятницу, 12 июля. Речь в картине идет о последствиях Евромайдана — массовых протестных акциях в Киеве в 2014 году — и войне в Донбассе. В нее включены кадры хроники событий, а также интервью с политиками, среди них — Медведчук и президент России Владимир Путин.

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«Я надеюсь, что "Нерассказанная история Украины" станет взрывом. Он поспособствует тому, чтобы люди убедились: нам нужен мир. И что война — это худшее, что может быть», — отметила ведущая телеканала Оксана Марченко.

10 июля депутат Рады Тарас Козак, владеющий украинским телеканалом NewsOne, заявил, что телемост между Россией и Украиной состоится на российском телевидении. В телепрограмме на сайте «Россия 1» указано, что премьерное шоу «Надо поговорить» будет показано 12 июля в 18:00 по московскому времени.

До этого телемост между NewsOne и «Россией 1» было решено отменить из-за угроз физической расправы, поступавших в адрес украинских журналистов. Саму идею телемарафона, о которой сообщил ведущий Дмитрий Киселев, раскритиковали многие политики в Киеве, в том числе президент страны Владимир Зеленский. По его мнению, таким образом Москва пытается поделить украинский народ на два лагеря.

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