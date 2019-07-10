Украино-российский телемост пройдет на российском телевидении

Украино-российский телемост состоится в пятницу, 12 июля, на российском телевидении. Об этом заявил член политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» депутат Рады Тарас Козак, владеющий украинским телеканалом NewsOne, передает «Интерфакс».

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В телепрограмме на сайте «Россия 1» указано, что премьерное шоу «Надо поговорить» будет показано 12 июля в 18:00 по московскому времени.

В описании шоу говорится, что ВГТРК пригласила российских и украинских участников – тех, кто планировал принять участие в телемосте, – в студию телеканала «Россия 1» в Москве.

Телемост между NewsOne и «Россией 1» было решено отменить из-за угроз физической расправы, поступавших в адрес украинских журналистов. Идею телемарафона раскритиковали многие политики в Киеве, в том числе Зеленский. По его мнению, таким образом Москва пытается поделить украинский народ на два лагеря.

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