Украинский телеведущий набросился на Зеленского и обвинил его в неадекватности

Телеведущий украинского канала «112» Денис Жарких резко ответил на высказывание президента Украины Владимира Зеленского. Свой комментарий он озвучил в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».

По словам Жарких, Зеленский незаслуженно обвинил журналистов в ангажированности. «Я голосовал за Зеленского, а теперь разговариваю, скажем так, с не очень адекватным человеком», — заявил он. Жарких добавил, что не является «слугой народа».

Ранее Зеленский обратился к сотрудникам некоторых украинских каналов, призвав их вспомнить, что они не являются «коллекцией Медведчука» или «рабами» владельцев канала. Он назвал сотрудников СМИ «четвертой властью» и «слугами народа».

Также в своем выступлении Жарких заметил, что ему жалко как Россию, так и Украину. По его словам, он не может осуждать российских граждан, каким бы ни было его отношение к политическим событиям в России.

Ранее стало известно, что 12 июля на российском телевидении пройдет украино-российский телемост. Шоу получит название «Надо поговорить».

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