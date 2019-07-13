Здание украинского телеканала обстреляли из гранатомета

Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета. Полиция квалифицирует происшествие как террористический акт, пишет «Страна.ua».

Инцидент произошел после 03:00 по местному времени (совпадает с московским). Прибывшие полицейские обнаружили поврежденный фасад здания телеканала и оцепили прилегающую территорию. На месте обстрела был найден тубус гранатомета. Никто не пострадал.

Сейчас полицейские проводят операцию по задержанию стрелка. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258 Уголовного кодекса Украины («Террористический акт»).

Накануне, 12 июля, сотрудники «112 Украина» обратились в Службу безопасности страны, прокуратуру и дипломатические учреждения с просьбой защитить редакцию от радикалов, запугивающих коллектив.

Ранее генпрокурор страны Юрий Луценко пригрозил телеканалу наказанием в случае, если в эфире состоится показ фильма американского режиссера Оливера Стоуна «Нерассказанная история Украины». Он отметил, что статья 111 («Государственная измена») и статья 258 («Финансирование терроризма») УК Украины являются основанием для допроса всех причастных к «грязным пророссийским махинациям».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



