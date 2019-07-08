Зеленский назвал условие снятия экономической блокады в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для снятия экономической блокады Донбасса. Его слова приводит «Интерфакс».

По его словам, это станет возможно при условии возвращения незаконно национализированных украинских предприятий. «Все возможно, все в ближайшее время можно открыть, но, пожалуйста, тогда верните наши незаконно национализированные предприятия, которые находятся сейчас на временно оккупированных территориях», — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский отметил, что вопрос пенсий и соцвыплат — ключевой момент для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Он напомнил, что для получения средств переселенцы с «оккупированных территорий» не могут пребывать там более 60 дней. Также необходимо создать перечень товаров и продуктов, которые запрещено перевозить между подконтрольной и неподконтрольной Украине территориями, сообщил Зеленский.

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Ранее украинский лидер заявил, что надеется на то, что конфликт в Донбассе закончится через год. Он отметил, что стороны движутся к устойчивому прекращению огня, а единственным «оружием», которым можно остановить войну и вернуть мир, является дипломатия.

1 июля украинский лидер заявил, что не может обещать, что «завтра будет мир, что прекратим войну» в Донбассе. Однако, как считает глава государства, после развода войск появилась «хрупкая надежда на начало завершения горячей фазы войны».

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после смены власти в стране. Украинское руководство обвиняет Россию в причастности к конфликту. Москва неоднократно заявляла, что не имеет отношения к происходящему в Донбассе.

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