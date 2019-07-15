В России оценили шансы Киева уничтожить Крымский мост

В Госдуме усомнились в том, что Крымский мост может «за несколько минут» быть уничтожен украинскими ракетами «Нептун», о чем ранее в понедельник, 15 июля, заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. По словам депутата от Крыма Руслана Бальбека, в мире пока не видели, чтобы данный тип ракет бил в цель, передает RT.

«Мировой общественности не предоставили ни одного факта попадания крылатой ракеты "Нептун" в цель. Пуски мы видели, а результата нет», — заявил он.

Кроме того, Бальбек напомнил о наличии у России средств противоракетной обороны. «Неужели он [Турчинов] всерьез думает, что в случае пуска украинских ракет российские военные, открыв рот, будут наблюдать за их полетом?» — спросил Бальбек.

Как отметил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, Крымский мост достаточно защищен, и «нет ни малейшего шанса, что Украина достигнет успеха». «У нас достаточно сил и средств, которые отреагируют на любую провокацию и не допустят ее», — сказал Швыткин, слова которого приводит «Российская газета».

Ранее в понедельник, 15 июля, Турчинов заявил о том, что Крымский мост может быть уничтожен в течение нескольких минут крылатыми ракетами «Нептун» украинского производства. Он отметил, что ракеты «Нептун» были созданы в сверхсжатые сроки в то время, когда над Украиной нависла угроза со стороны Черного и Азовского морей.

В мае еженедельник «Звезда» назвал главной угрозой Крымскому мосту два фрегата проекта Oliver Hazard Perry, которые США предложили передать Украине. При этом издание напомнило, что мост надежно защищен как от тарана военными кораблями, так и от возможной ракетной атаки.

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