На Украине раскрыли способ уничтожить Крымский мост

Крымский мост может быть уничтожен в течение нескольких минут крылатыми ракетами «Нептун», созданными на Украине. Об этом в интервью изданию LB.ua заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александр Турчинов.

«Наши крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли РФ любого класса не только в Черном и Азовском море, но и в портах их базирования. А при необходимости в течение нескольких минут снести мост, которым так кичится Россия», — сказал Турчинов.

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Он отметил, что ракеты «Нептун» были созданы в сверхсжатые сроки в то время, когда над Украиной нависла угроза со стороны Черного и Азовского морей. По словам Турчинова, теперь Киеву необходимо искать инвесторов для технического перевооружения, освоения новых технологий и расширения производства. Кроме того, чтобы двигаться дальше, нужно реформировать госконцерн «Укроборонпром», подчеркнул экс-секретарь СНБО.

В мае еженедельник «Звезда» назвал главной угрозой Крымскому мосту два фрегата проекта Oliver Hazard Perry, которые США предложили передать Украине. При этом издание напомнило, что мост надежно защищен как от тарана военными кораблями, так и от возможной ракетной атаки.

В декабре 2018 года депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук призвал украинских диверсантов и инопланетян к уничтожению Крымского моста. В то же время он понадеялся, что причиной разрушения конструкции послужит стихийное бедствие.

Переправа через Керченский пролив открылась 15 мая прошлого года. Соединивший Тамань и Керчь мост стал самым протяженным в России — 19 километров. Его строительство обошлось федеральному бюджету в 228 миллиардов рублей.

«Нептун» является дозвуковой маловысотной противокорабельной ракетой. Она предназначена для уничтожения судов водоизмещением до пяти тысяч тонн, а также наземных целей. Может применяться с кораблей, авиации и наземных пусковых установок. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявлял, что крылатые ракеты «Нептун» будут приняты на вооружение в конце 2019 года.

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