Киев и Донбасс договорились об обмене пленными

Гуманитарная подгруппа по Донбассу договорилась в кратчайшие сроки провести подготовку к обмену пленными. Об этом заявила пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске Леонида Кучмы Дарья Олифер, передает «Интерфакс».

По ее словам, обмен будет произведен по формуле «69 на 208». «Договорились в кратчайшие сроки провести работу в двух параллельных направлениях: юридической очистке и подготовке к взаимному освобождения подтвержденных лиц и дальнейшему подтверждению удерживаемых лиц», — отметила Олифер по итогам заседания контактной группы в Минске.

Материалы по теме «Мы ненавидим вас так же, как укропов» Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины

Ранее самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) предложили Киеву провести срочный обмен военнопленными по формуле «всех на всех». По данным омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, Киев удерживает 101 человека, которых запрашивает Донецк, а на территории ДНР удерживаются 50 разыскиваемых Киевом украинских военнослужащих.

Обмен захваченными в ходе конфликта в Донбассе пленными по формуле «всех на всех» предусмотрен «Комплексом мер по выполнению Минских соглашений», который был согласован в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины. Документ подписали представители России, Украины, ОБСЕ и руководители ДНР и ЛНР.

Тем не менее выполнить этот пункт договоренностей за четыре года с момента их подписания так и не удалось. Последний крупный обмен пленными состоялся 27 декабря 2017 года. Тогда Киев передал ДНР и ЛНР 233 человека, непризнанные республики отдали 73 человека. При этом среди выданных Киевом лиц не оказалось находящихся в заключении на Украине россиян.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!