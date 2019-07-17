Зеленский позвонил Путину наперекор союзникам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину наперекор союзникам, поскольку это важно для украинцев. Об этом Зеленский рассказал в программе «Откровенно с президентом», опубликованной в его Facebook-аккаунте.

Он признался, что все партнеры Киева были против звонка российскому лидеру. «Я решил позвонить Путину, потому что это вопрос прежде всего Украины, вопрос наших граждан. Поэтому мы должны благодарить наших западных партнеров, благодарить всех за поддержку, но должны иметь свое мнение», — добавил Зеленский.

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Глава государства рассказал, что его все пугали разговором с Путиным. «Но говорил я о наших людях. И чего пугаться и бояться, если правда на твоей стороне?» — подчеркнул он.

По мнению Зеленского, предыдущая власть не хотела остановить войну в Донбассе, несмотря на регулярное общение с российской стороной.

Президент Украины также затронул вопрос возможной встречи лидеров «нормандской четверки». «12 июля была первая встреча наших представителей, договорились, что будет еще одна встреча — уже более существенная, и через одну встречу постараются встретиться четыре лидера», — сказал Зеленский.

11 июля по инициативе Киева президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Они обсудили урегулирование конфликта на юго-востоке Украины и возвращение лиц, удерживаемых с обеих сторон, а также продолжение контактов в «нормандском формате».

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей России, Украины, Франции и Германии по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран согласовали в Минске документ, предусматривающий в том числе введение в регионе режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.

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