На Украине анонсировали новые переговоры Путина и Зеленского

Новые телефонные переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоятся, но договоренностей о конкретной дате разговора пока нет. Об этом во время брифинга заявил замглавы Офиса президента Украины Вадим Пристайко. Запись его выступления опубликована на YouTube.

«Телефонные переговоры будут. Вы знаете, основа этого конкретного разговора, фактически 99 процентов времени, посвящена освобождению наших моряков и других наших пленных. Об освобождении наших людей, мы готовы говорить каждый день, если надо чтобы был прогресс», — отметил он.

По словам Пристайко, согласование даты переговоров зависит от судебных решений двух стран, контактов омбудсменов, а также представителей в гуманитарной подгруппе в Минске. «Для нас не является табу говорить с президентом Российской Федерации, если это помогает освобождению наших людей», — добавил он.

Накануне, 15 июля член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что первые телефонные переговоры президентов России и Украины состоялись из-за того, что Зеленский прислушался к заявлениям оппозиции. По его словам, несколько недель назад рейтинг пропрезидентской партии «Слуга народа» начал падать, поскольку политика Зеленского мало отличается от политики бывшего главы государства Петра Порошенко.

Путин и Зеленский провели телефонные переговоры 11 июля по инициативе украинской стороны. Главы государств обсудили урегулирование конфликта на юго-востоке Украины и возвращение лиц, удерживаемых с обеих сторон, а также продолжение контактов в «нормандском формате».

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