Украинская оппозиция назвала своей заслугой звонок Зеленского Путину

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, прислушавшись к заявлениям партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Такое мнение выразил член партии Нестор Шуфрич в колонке для сайта «112 Украина».

Он отметил, что несколько недель назад рейтинг пропрезидентской партии «Слуга народа» начал падать. По словам депутата, это связано с политикой Зеленского, которая мало отличается от политики бывшего главы государства Петра Порошенко. При этом представители оппозиции занимаются решением тех задач, которые ставит на первый план общество, — в частности, переговорами с Россией по мирному урегулированию, добавил Шуфрич.

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«Если мы вызвали такую реакцию президента, что он начал прямые переговоры, значит, мы как оппозиция двигаемся в правильном направлении», — подчеркнул он.

Нардеп также назвал следующую цель «Оппозиционной платформы» — заставить Зеленского заниматься не пиаром, а налаживать реальный контакт ради договоренностей и мира на Украине. Однако сейчас президент показывает голый популизм, а оппозиция — конкретные дела, заключил Шуфрич.

Зеленский и Путин провели телефонные переговоры 11 июля по инициативе украинской стороны. Главы государств обсудили урегулирование конфликта на юго-востоке Украины и возвращение лиц, удерживаемых с обеих сторон, а также продолжение контактов в «нормандском формате».

Перед этим, 10 июля, глава политсовета «Оппозиционной платформы» Виктор Медведчук и сопредседатели партии Юрий Бойко и Вадим Рабинович в очередной раз встретились с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в Москве. Стороны обсудили политику Зеленского и его команды, ситуацию в Донбассе, а также газовый спор Москвы и Киева.

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