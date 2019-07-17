Родители украинских моряков поделились ожиданиями от Москвы и Киева

Родители задержанных в России за провокационные действия в Керченском проливе украинских моряков считают, что рассмотрение дела их детей «идет как-то теплее». Об этом они сказали изданию «Страна.ua» перед прошедшим 17 июля заседанием, на котором принималось решение о дальнейшей мере пресечения для заключенных.

По их словам, улучшение ситуации чувствуется в отношении приставов и по настроению в зале суда. Они считают, что этому способствуют прошедшие между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским телефонные переговоры.

«Только мирные переговоры, только обоюдное согласие. Любая ситуация сложная по-любому решается переговорами», — сказала мама одного из моряков, отметив, что «войной ничего мы не сделаем».

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На прошедшем 17 июля заседании Лефортовский суд Москвы принял решение продлить арест задержанных украинцев до 24 октября.

В настоящее время в России находятся под следствием 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Их обвиняют в незаконном пересечении границы России в составе организованной группы. Киев считает своих граждан военнопленными и требует вернуть на Украину, аналогичный вердикт в мае вынес Международный трибунал ООН по морскому праву. Москва считает, что данный вопрос не входит в юрисдикцию этой инстанции, и настаивает на том, что судьбу моряков должны решить следствие и суд в России.

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