Омбудсмены России и Украины попросили президентов помиловать осужденных

Уполномоченные по правам человека в России и Украине Татьяна Москалькова и Людимила Денисова заявили, что обратятся к президентам двух стран с просьбой о помиловании ряда осужденных. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы обсудили, что обратимся к руководителям наших стран по рассмотрению некоторых кейсов о помиловании и каких-то других методах, чтобы они были освобождены», — заявили они на совместной пресс-конференции.

Кроме того, Москалькова и Денисова обменялись списками украинцев и россиян, находящихся в СИЗО и тюрьмах двух стран.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Вадим Пристайко рассказал, что Украина и Россия планируют обменять определенное число удерживаемых лиц в течение месяца. «В течение месяца договорились совершить обмен определенного количества. В принципе, мы не замыкаемся вокруг количества людей, наша задача — сейчас разблокировать тот процесс "всех на всех"», — сообщил он.

В настоящее время в России находятся под следствием 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Их обвиняют в незаконном пересечении границы России в составе организованной группы. Киев считает своих граждан военнопленными и требует вернуть на Украину, аналогичный вердикт в мае вынес Международный трибунал ООН по морскому праву. Москва считает, что данный вопрос не входит в юрисдикцию этой инстанции, и настаивает на том, что судьбу моряков должны решить следствие и суд в России.

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