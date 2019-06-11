Москалькова подпишет меморандум с украинской коллегой

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова решили подписать меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщается на сайте российского омбудсмена.

Встреча состоялась в аппарате Москальковой. Стороны договорились определить круг лиц, которые в первую очередь нуждаются в их поддержке.

«Остается приступить к деталям и обсудить, что нужно написать в меморандуме и о каких людях нужно в первую очередь вести речь», — отметила Москалькова.

По ее словам, отношения двух стран в правозащитной сфере переживают колоссальные позитивные изменения. Москалькова приветствовала решение нового президента Украины Владимира Зеленского сделать акцент на сотрудничестве в сфере защиты прав человека.

«Нет ничего важнее, чем человек. И здесь мы впервые слышим акцент от президента Зеленского именно на правозащитную тему, на тему прекращения военных действий и нового диалога с Россией», — сказала Москалькова.

Денисова отметила, что отношения между омбудсменами России и Украины в последнее время складывались в конструктивном русле, и выразила надежду, что новый формат диалога положительно повлияет на защиту прав граждан двух стран.

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