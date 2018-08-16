На Украине вынесли приговор «доверенному лицу Путина»

Активистку общественной организации «Волонтеры Победы» Елену Одновол, которую на Украине объявили «доверенным лицом» президента России Владимира Путина, приговорили к трем годам лишения свободы условно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека РФ Татьяну Москалькову.

«Только что переговорила по телефону с [украинским омбудсменом] Людмилой Денисовой. Она сообщила, что сегодня в отношении Елены Одновол вынесено судебное решение об осуждении ее на три года условно», — сказала Москалькова.

По словам омбудсмена, уже завтра, 17 августа, Одновол будет освобождена из СИЗО.

В апреле Херсонский городской суд арестовал активистку на два месяца без возможности внести залог.

О задержании Елены Одновол стало известно 23 апреля. Служба безопасности Украины назвала ее «доверенным лицом Путина». На президентских выборах 2018 года девушка руководила группой волонтеров в его региональном штабе и собирала подписи в поддержку кандидата. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Одновол подозревают в государственной измене.

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