Задержанную на Украине россиянку арестовали на два месяца

Херсонский городской суд на два месяца арестовал активистку общественной организации «Волонтеры Победы» Елену Одновол, которую на Украине объявили «доверенным лицом» президента России Владимира Путина. Решение размещено на сайте суда. Ее подозревают в государственной измене.

«Определением суда от 25 апреля 2018 года ходатайство следователя было удовлетворено, в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 21 июня 2018 года», — говорится в сообщении. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Автономной Республики Крым (располагается в Киеве).

Как отмечает «Крым.Реалии» (проект «Радио Свобода»), Одновол арестована на 60 суток без возможности внесения залога. По мнению ее защитника Игоря Мокина, следствие не обладает достаточным количеством доказательств для объявления ей ареста. Также Одновол, по словам адвоката, находится на пятом месяце беременности. Врач, обследовавший ее перед заседанием суда, сообщил, что «она в норме».

24 апреля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к украинской коллеге Людмиле Денисовой с просьбой о скорейшем освобождении Одновол. «Обвинение в подрывной деятельности против Украины выглядит абсурдным на фоне той деятельности, которой Елена посвятила свою жизнь», — заявила Москалькова.

О задержании Одновол стало известно 23 апреля. Служба безопасности Украины назвала ее «доверенным лицом Путина». На президентских выборах 2018 года девушка руководила группой волонтеров в его региональном штабе и собирала подписи в поддержку кандидата. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Одновол подозревают в государственной измене.

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