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Россия оставила в силе предложение Киеву по украинским морякам

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Москва не отзывала предложение Киеву об использовании норм российского законодательства для освобождения арестованных украинских моряков. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она пояснила, что это предложение является скорее напоминанием о наличии законных механизмов. По ее словам, моряки могут быть освобождены не от ответственности, а из-под стражи под письменные гарантии участия каждого из них в досудебных и судебных разбирательствах. Однако украинская сторона заявила, что «ее это не интересует ни в каком виде».

«Ни мы ничего не отзывали, ни Киев нам тоже ничего иного, кроме негатива, не отправлял», — отметила Захарова.

В настоящее время в России находятся под следствием 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Их обвиняют в незаконном пересечении границы России в составе организованной группы. Киев считает своих граждан военнопленными и требует вернуть на Украину, аналогичный вердикт в мае вынес Международный трибунал ООН по морскому праву. Москва считает, что данный вопрос не входит в юрисдикцию этой инстанции, и настаивает на том, что судьбу моряков должны решить следствие и суд в России.

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