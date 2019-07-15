Порошенко назвал дату освобождения Россией украинских моряков

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия, скорее всего, освободит украинских моряков до конца недели. Свое предположение он высказал в эфире ICTV.

По его словам, российские власти с 90-процентной вероятностью выдадут Киеву задержанных в ноябре 2018-го в Керченском проливе украинских граждан до воскресенья, 21 июля. В этот день на Украине запланированы выборы в Верховную Раду.

Политик напомнил, что, согласно решению Международного трибунала ООН по морскому праву, Москва должны освободить моряков и вернуть Украине корабли. По мнению Порошенко, президент России Владимир Путин понимает, чем грозит отказ выполнять это решение.

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«Поскольку существуют сегодня абсолютно четкие механизмы — и об ограничении судоходства для российских судов, и об ответственности за невыполнение решения арбитража ООН, (...) до 21 июля наши ребята должны быть дома», — заключил бывший украинский лидер.

11 июля в Кремле сообщили о телефонном разговоре российского лидера и его украинского коллеги Владимира Зеленского. По некоторым данным, главы государств во время телефонного разговора обсудили возможность проявления жестов доброй воли в ближайшем будущем и обмена удерживаемыми лицами.

В настоящее время в России находятся под следствием 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности Украины), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Киев считает их военнопленными и требует вернуть на Украину, аналогичный вердикт в мае текущего года вынес Международный трибунал ООН по морскому праву. Москва считает, что данный вопрос не входит в юрисдикцию этой инстанции, и настаивает на том, что судьбу моряков должны решить следствие и суд в России.

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