Путина обвинили в желании подороже продать пленных украинских моряков

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин использует пленных украинских моряков в качестве разменной монеты. Его слова приводит канал «112 Украина».

Климкин убежден, что Путин выполнит решение трибунала ООН и освободит украинских моряков в ближайшее время, но за это российский лидер потребует как можно больше политических преференций.

«Его интересует получение лучшего положения для поднятия ставок. Я неоднократно говорил, что он использует ребят как разменную монету. Его конечная цель — санкции и признание России как страны, которая попадает в "нормальность". А второе — это свобода действий и возможность способствовать расколу и федерализации на Украине», — заявил министр.

В России находятся под следствием 24 украинских военнослужащих (22 моряка и два сотрудника Службы безопасности Украины), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате попытки незаконного пересечения российской границы в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Киев считает их военнопленными и требует вернуть на Украину. Аналогичный вердикт в мае текущего года вынес Международный трибунал ООН по морскому праву. Москва полагает, что данный вопрос не входит в юрисдикцию этой инстанции, и настаивает, что судьбу моряков должны решить следствие и суд в России.

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