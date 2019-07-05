Россия и НАТО поспорили об украинских моряках

НАТО обсудило с Россией вопросы, связанные с Украиной. Такое заявление сделал генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

«Украина остается первым пунктом обсуждения. Мы обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины», — подчеркнул генсекретарь. Он также заявил, что «союзники по НАТО в очередной раз призвали освободить украинских моряков и корабли, задержанные Россией в ноябре прошлого года». При этом, по словам Столтенберга, союзники по НАТО и Россия придерживаются принципиально разных взглядов по этой проблеме.

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Сообщается, что по второй теме обсуждения — Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) — Россия заверила НАТО, что не собирается размещать ракетные комплексы в Европе и других регионах до тех пор, пока там нет американских РСМД. 3 июня президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке действия ДРСМД.

В России находятся под следствием 24 украинских военнослужащих (22 моряка и два сотрудника Службы безопасности Украины), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате попытки незаконного пересечения российской границы в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Киев считает их военнопленными и требует вернуть на Украину. Аналогичный вердикт в мае текущего года вынес Международный трибунал ООН по морскому праву. Москва полагает, что данный вопрос не входит в юрисдикцию этой инстанции, и настаивает, что судьбу моряков должны решить следствие и суд в России.

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