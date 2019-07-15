Москва назвала абсурдом дело против Вышинского на Украине

Уголовное преследование Кирилла Вышинского на Украине является абсурдом. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «Комсомольская правда».

«Это фарс, это абсурд, это какое-то абсолютное безумие — держать человека без каких-либо конкретно к нему претензий, не предъявляя ничего, кроме того, что называют "госизмена"», — сказала она. При этом Захарова отметила, что это понятно всем, кроме крайних националистов и ряда политиков, пытающихся таким способом продвинуть свою карьеру.

Главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского арестовали на Украине в мае 2018 года. Его обвиняют в поддержке непризнанных республик Донбасса и государственной измене.

Ранее 15 июля пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Лариса Сарган заявила, что Киев может освободить Вышинского из-под стражи по двум причинам. Первая — недавнее решение Конституционного суда Украины о том, что подозреваемые в госизмене и терроризме заключенные имеют право на более мягкие условия содержания, в том числе на домашний арест. Вторая причина, по словам Сагран, — «маленькая записочка, которую передали в руки президенту» Украины Владимиру Зеленскому.

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