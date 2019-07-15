На Украине заявили о невозможности передать Вышинского России

Украина не может передать России главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, поскольку у него есть украинский паспорт, сообщил генеральный прокурор страны Юрий Луценко. Его слова на своей странице в Facebook процитировала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По словам Луценко, Вышинский — человек, в котором больше всего заинтересована Москва, однако украинская конституция запрещает выдавать своих граждан иностранным государствам. «Поэтому передача его России невозможна. По крайней мере до тех пор, пока украинский суд не вынесет решение в его деле — виновен он или нет», — отметил Луценко.

Ранее 15 июля пресс-секретарь генпрокурора анонсировала скорое освобождение Вышинского. По ее словам, Киев может обменять журналиста на 24 украинских моряков, участвовавших в ноябре 2018-го в провокации в Керченском проливе, украинского журналиста Романа Сущенко и украинского режиссера Олега Сенцова.

Кирилла Вышинского арестовали на Украине в мае 2018 года. Его обвиняют в поддержке непризнанных республик Донбасса и государственной измене.

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