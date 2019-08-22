Российских заключенных на Украине начали готовить к обмену

Троих россиян, находящихся в заключении на Украине, начали готовить к возвращению на родину. Об этом сообщил ТАСС их адвокат Валентин Рыбин.

«Мои подзащитные Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мефедов проходят юридическую процедуру оформления обмена», — сказал он и добавил, что передача должна состояться в ближайшее время.

Одинцов и Баранов осуждены на 14 и 13 лет лишения свободы соответственно по обвинениям в дезертирстве и государственной измене. Мефедов участвовал в событиях 2 мая 2014 года в Одессе — он находился в горящем Доме профсоюзов и осужден за сепаратизм.

Рыбин отметил, что в списке есть и другие лица: «Все они концентрируются в пунктах сбора и скоро, надеюсь, будут отправлены на обмен».

21 августа источники газеты «Коммерсантъ» узнали, что президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский еще в июне договорились об обмене заключенными и включили в их число украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

Позже сообщалось, что в московское СИЗО «Лефортово» для подготовки к обмену доставили восемь украинских граждан, среди них Роман Сущенко, осужденный за шпионаж, а также Евгений Панов и Алексей Сизонович, обвиняемые в подготовке терактов. Обмен может состояться уже в конце августа.

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