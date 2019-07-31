Украина задумала согласиться с требованиями России по морякам

Украинских моряков могут отпустить до октября. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на адвоката украинского экипажа Николай Полозов.

Адвокат отметил, что Киев направил Следственному управлению ФСБ России письменные заверения в участии моряков в судебных и следственных действиях после их освобождения. По словам Полозова, в случае удовлетворения прошения, моряков освободят из-под стражи. Если же будет получен отказ, то постановление можно будет обжаловать, добавил адвокат.

Уполномоченные по правам человека в России и Украине Татьяна Москалькова и Людмила Денисова обменялись списками украинцев и россиян, находящихся в СИЗО и тюрьмах двух стран 16 июля. До этого руководитель Офиса президента Украины Вадим Пристайко рассказал, что Москва и Киев планируют обменять определенное число удерживаемых лиц в течение месяца.

Материалы по теме Украина обвинила Россию в обстреле кораблей в Крыму Таран, перестрелка и погоня — все, что известно о конфликте на границе

Вопрос обмена удерживаемыми лицами стал одной из тем телефонных переговоров президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Разговор состоялся 11 июля по инициативе Киева.

В России под следствием находятся 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Их обвиняют в незаконном пересечении границы России в составе организованной группы.

Киев считает своих граждан военнопленными и требует вернуть их на Украину. В мае аналогичный вердикт вынес Международный трибунал ООН по морскому праву. Москва считает, что вопрос моряков не входит в юрисдикцию этой инстанции, и настаивает на том, что судьбу моряков должны решить следствие и суд в России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!